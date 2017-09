200e anniversaire de Baha'ullah fondateur des Baha'is

Deux croyants bahaies témoignent de leur foi à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de leur fondateur : Baha'u"llah. Deux témoins et une lectrice. Jean-Pierre Laperches et Pierre Léonard témoignent. Raz Falla-Hoffait lit de larges extraits de l'oeuvre du fondateur.



Cette religion sent que l'humanité progresse vers la concorde et la paix. Ils savent que cela prendra du temps.



Unité/justice/amour comme but Prière/action-service/cohérence comme moyens.