21° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères » (Is 66, 18-21)

Lecture du livre du prophète Isaïe

Ainsi parle le Seigneur :

connaissant leurs actions et leurs pensées,

moi, je viens rassembler toutes les nations,

de toute langue.

Elles viendront et verront ma gloire :

je mettrai chez elles un signe !

Et, du milieu d’elles, j’enverrai des rescapés

vers les nations les plus éloignées,

vers les îles lointaines

qui n’ont rien entendu de ma renommée,

qui n’ont pas vu ma gloire ;

ma gloire, ces rescapés l’annonceront

parmi les nations…



PSAUME 116

R/ Allez dans le monde entier.

Proclamez l’Évangile.

Louez le Seigneur, tous les peuples ;

fêtez-le, tous les pays !

…

DEUXIÈME LECTURE

« Quand Dieu aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons » (He 12, 5-7.11-13)

Lecture de la lettre aux Hébreux

Frères,

vous avez oublié cette parole de réconfort,

qui vous est adressée comme à des fils :

Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur,

ne te décourage pas quand il te fait des reproches.

Quand le Seigneur aime quelqu’un,

il lui donne de bonnes leçons ;

il corrige tous ceux qu’il accueille comme ses fils.

Ce que vous endurez est une leçon…



ÉVANGILE

« On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin dans le royaume de Dieu » (Lc 13, 22-30)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

tandis qu’il faisait route vers Jérusalem,

Jésus traversait villes et villages en enseignant.

Quelqu’un lui demanda :

« Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? »

Jésus leur dit :

« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite,

car, je vous le déclare,

beaucoup chercheront à entrer

et n’y parviendront pas…