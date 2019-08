22° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur » (Si 3, 17-18.20.28-29)

Lecture du livre de Ben Sira le Sage

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité,

et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur.

Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser :

tu trouveras grâce devant le Seigneur.

Grande est la puissance du Seigneur,

et les humbles lui rendent gloire…



PSAUME 67

R/ Béni soit le Seigneur :

il élève les humbles.

Les justes sont en fête, ils exultent ;

devant la face de Dieu ils dansent de joie.

Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.

Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.

…



DEUXIÈME LECTURE

« Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant » (He 12, 18-19.22-24a)

Lecture de la lettre aux Hébreux

Frères,

quand vous êtes venus vers Dieu,

vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable,

embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï :

pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan,

pas de son de trompettes

ni de paroles prononcées par cette voix

que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre…



ÉVANGILE

« Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé » (Lc 14, 1.7-14)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Un jour de sabbat,

Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens

pour y prendre son repas,

et ces derniers l’observaient.

Jésus dit une parabole aux invités

lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières places,

et il leur dit :

« Quand quelqu’un t’invite à des noces,

ne va pas t’installer à la première place,

de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi…