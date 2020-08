22° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« La parole du Seigneur attire sur moi l’insulte » (Jr 20, 7-9)

Lecture du livre du prophète Jérémie

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ;

tu m’as saisi, et tu as réussi.

À longueur de journée je suis exposé à la raillerie,

tout le monde se moque de moi.

Chaque fois que j’ai à dire la parole,

je dois crier, je dois proclamer :

« Violence et dévastation ! »

À longueur de journée, la parole du Seigneur

attire sur moi l’insulte et la moquerie.

…

PSAUME 62

R/ Mon âme a soif de toi,

Seigneur, mon Dieu ! (cf. Ps 62, 2b)

Dieu, tu es mon Dieu,

je te cherche dès l’aube :

mon âme a soif de toi ;

après toi languit ma chair,

terre aride, altérée, sans eau.

…



DEUXIÈME LECTURE

« Présentez votre corps en sacrifice vivant » (Rm 12, 1-2)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu,

à lui présenter votre corps – votre personne tout entière –,

en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu :

c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte.

Ne prenez pas pour modèle le monde présent,

mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser

pour discerner quelle est la volonté de Dieu :

ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire,

ce qui est parfait.



ÉVANGILE

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même » (Mt 16, 21-27)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus commença à montrer à ses disciples

qu’il lui fallait partir pour Jérusalem,

souffrir beaucoup de la part des anciens,

des grands prêtres et des scribes,

être tué, et le troisième jour ressusciter.

Pierre, le prenant à part,

se mit à lui faire de vifs reproches :

« Dieu t’en garde, Seigneur !

cela ne t’arrivera pas. »

Mais lui, se retournant, dit à Pierre :

« Passe derrière moi, Satan !

Tu es pour moi une occasion de chute :

tes pensées ne sont pas celles de Dieu,

mais celles des hommes. »

…