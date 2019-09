23° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » (Sg 9, 13-18)

Lecture du livre de la Sagesse

Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ?

Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ?

Les réflexions des mortels sont incertaines,

et nos pensées, instables ;

car un corps périssable appesantit notre âme,

et cette enveloppe d’argile

alourdit notre esprit aux mille pensées…

PSAUME 89

R/ D’âge en âge, Seigneur,

tu as été notre refuge. (Ps 89, 1)

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;

tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »

À tes yeux, mille ans sont comme hier,

c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.

…

DEUXIÈME LECTURE

« Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé » (Phm 9b-10.12-17)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon

Bien-aimé,

moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme

et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus,

j’ai quelque chose à te demander pour Onésime,

mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le Christ.

Je te le renvoie,

lui qui est comme mon cœur.

Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi,

pour qu’il me rende des services en ton nom,

à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile…



ÉVANGILE

« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple » (Lc 14, 25-33)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

de grandes foules faisaient route avec Jésus ;

il se retourna et leur dit :

« Si quelqu’un vient à moi

sans me préférer à son père, sa mère, sa femme,

ses enfants, ses frères et sœurs,

et même à sa propre vie,

il ne peut pas être mon disciple.

Celui qui ne porte pas sa croix

pour marcher à ma suite

ne peut pas être mon disciple…