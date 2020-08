23° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je demanderai compte de son sang » (Ez 33, 7-9)

Lecture du livre du prophète Ézékiel

La parole du Seigneur me fut adressée :

« Fils d’homme, je fais de toi un guetteur

pour la maison d’Israël.

Lorsque tu entendras une parole de ma bouche,

tu les avertiras de ma part.

…



PSAUME 94

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,

mais écoutez la voix du Seigneur ! (cf. Ps 94, 8a.7d)

Venez, crions de joie pour le Seigneur,

acclamons notre Rocher, notre salut !

Allons jusqu’à lui en rendant grâce,

par nos hymnes de fête acclamons-le !

…



DEUXIÈME LECTURE

« Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi » (Rm 13, 8-10)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

Frères,

n’ayez de dette envers personne,

sauf celle de l’amour mutuel,

car celui qui aime les autres

a pleinement accompli la Loi.

La Loi dit :

Tu ne commettras pas d’adultère,

tu ne commettras pas de meurtre,

tu ne commettras pas de vol,

tu ne convoiteras pas.

…



ÉVANGILE

« S’il t’écoute, tu as gagné ton frère » (Mt 18, 15-20)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Si ton frère a commis un péché contre toi,

va lui faire des reproches seul à seul.

S’il t’écoute, tu as gagné ton frère.

S’il ne t’écoute pas,

prends en plus avec toi une ou deux personnes

afin que toute l’affaire soit réglée

sur la parole de deux ou trois témoins.

S’il refuse de les écouter,

dis-le à l’assemblée de l’Église ;

s’il refuse encore d’écouter l’Église,

considère-le comme un païen et un publicain.

…