24° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire » (Ex 32, 7-11.13-14)

Lecture du livre de l’Exode

En ces jours-là,

le Seigneur parla à Moïse :

« Va, descends,

car ton peuple s’est corrompu,

lui que tu as fait monter du pays d’Égypte.

Ils n’auront pas mis longtemps

à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre !

Ils se sont fait un veau en métal fondu

et se sont prosternés devant lui.

Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant :

‘Israël, voici tes dieux,

qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ »…



PSAUME 50

R/ Oui, je me lèverai,

et j’irai vers mon Père. (Lc 15, 18)

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,

selon ta grande miséricorde, efface mon péché.

Lave-moi tout entier de ma faute,

purifie-moi de mon offense.

...

DEUXIÈME LECTURE

« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs » (1 Tm 1, 12-17)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée

Bien-aimé,

je suis plein de gratitude

envers celui qui me donne la force,

le Christ Jésus notre Seigneur,

car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère,

moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent.

Mais il m’a été fait miséricorde,

car j’avais agi par ignorance,

n’ayant pas encore la foi…



ÉVANGILE

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » (Lc 15, 1-32)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

les publicains et les pécheurs

venaient tous à Jésus pour l’écouter.

Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui :

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs,

et il mange avec eux ! »

Alors Jésus leur dit cette parabole :

« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une,

n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert

pour aller chercher celle qui est perdue,

jusqu’à ce qu’il la retrouve ?

Quand il l’a retrouvée,

il la prend sur ses épaules, tout joyeux,

et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins

pour leur dire :

‘Réjouissez-vous avec moi,

car j’ai retrouvé ma brebis,

celle qui était perdue !’…