25° Dimanche du temps ordinaire

ÉVANGILE

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 1-13)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Un homme riche avait un gérant

qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens.

Il le convoqua et lui dit :

‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ?

Rends-moi les comptes de ta gestion,

car tu ne peux plus être mon gérant.’

Le gérant se dit en lui-même :

‘Que vais-je faire,

puisque mon maître me retire la gestion ?

Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force.

Mendier ? J’aurais honte…

PREMIÈRE LECTURE

Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent » (Am 8, 4-7)

Lecture du livre du prophète Amos

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux

pour anéantir les humbles du pays,

car vous dites :

« Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée,

pour que nous puissions vendre notre blé ?

Quand donc le sabbat sera-t-il fini,

pour que nous puissions écouler notre froment ?

Nous allons diminuer les mesures,

augmenter les prix et fausser les balances…

PSAUME 112

R/ Louez le nom du Seigneur :

de la poussière il relève le faible.

Louez, serviteurs du Seigneur,

louez le nom du Seigneur !

Béni soit le nom du Seigneur,

maintenant et pour les siècles des siècles !

…

DEUXIÈME LECTURE

« J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés » (1 Tm 2, 1-8)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée

Bien-aimé,

j’encourage, avant tout,

à faire des demandes, des prières,

des intercessions et des actions de grâce

pour tous les hommes,

pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité,

afin que nous puissions mener notre vie

dans la tranquillité et le calme,

en toute piété et dignité…