25° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Mes pensées ne sont pas vos pensées » (Is 55, 6-9)

Lecture du livre du prophète Isaïe

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ;

invoquez-le tant qu’il est proche.

Que le méchant abandonne son chemin,

et l’homme perfide, ses pensées !

Qu’il revienne vers le Seigneur

qui lui montrera sa miséricorde,

vers notre Dieu

qui est riche en pardon.

…



PSAUME 144

R/ Proche est le Seigneur

de ceux qui l’invoquent. (cf. Ps 144, 18a)

Chaque jour je te bénirai,

je louerai ton nom toujours et à jamais.

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;

à sa grandeur, il n’est pas de limite.

…

DEUXIÈME LECTURE

« Pour moi, vivre c’est le Christ » (Ph 1, 20c-24.27a)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens

Frères,

soit que je vive, soit que je meure,

le Christ sera glorifié dans mon corps.

En effet, pour moi, vivre c’est le Christ,

et mourir est un avantage.

Mais si, en vivant en ce monde,

j’arrive à faire un travail utile,

je ne sais plus comment choisir.

Je me sens pris entre les deux :

je désire partir

pour être avec le Christ,

car c’est bien préférable ;

mais, à cause de vous, demeurer en ce monde

est encore plus nécessaire.

Quant à vous,

ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ.



ÉVANGILE

« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » (Mt 20, 1-16)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait cette parabole à ses disciples :

« Le royaume des Cieux est comparable

au maître d’un domaine qui sortit dès le matin

afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne.

Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée :

un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent,

et il les envoya à sa vigne.

Sorti vers neuf heures,

il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire.

Et à ceux-là, il dit :

‘Allez à ma vigne, vous aussi,

et je vous donnerai ce qui est juste.’

Ils y allèrent.

Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures,

et fit de même.

Vers cinq heures, il sortit encore,

en trouva d’autres qui étaient là et leur dit :

‘Pourquoi êtes-vous restés là,

toute la journée, sans rien faire ?’

Ils lui répondirent :

‘Parce que personne ne nous a embauchés.’

Il leur dit :

‘Allez à ma vigne, vous aussi.’

…