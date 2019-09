26° Dimanche du temps ordinaire

- Lecture du livre du prophète Amos (Am 6, 1a.4-7)

- Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 6, 11-16)

- Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 19-31)

Chant final : "Heureux les Pauvres" par l'Ensemble Vocal Resurrexit de Strasbourg



PREMIÈRE LECTURE

« La bande des vautrés n’existera plus » (Am 6, 1a.4-7)

Lecture du livre du prophète Amos

Ainsi parle le Seigneur de l’univers :

Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion,

et à ceux qui se croient en sécurité

sur la montagne de Samarie.

Couchés sur des lits d’ivoire,

vautrés sur leurs divans,

ils mangent les agneaux du troupeau,

les veaux les plus tendres de l’étable…



PSAUME 145

R/ Chante, ô mon âme,

la louange du Seigneur !

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,

il fait justice aux opprimés ;

aux affamés, il donne le pain ;

le Seigneur délie les enchaînés.

…



DEUXIÈME LECTURE

« Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur » (1 Tm 6, 11-16)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée

Toi, homme de Dieu,

recherche la justice, la piété, la foi, la charité,

la persévérance et la douceur.

Mène le bon combat, celui de la foi,

empare-toi de la vie éternelle !

C’est à elle que tu as été appelé,

c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi

devant de nombreux témoins…

ÉVANGILE

« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance » (Lc 16, 19-31)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait aux pharisiens :

« Il y avait un homme riche,

vêtu de pourpre et de lin fin,

qui faisait chaque jour des festins somptueux.

Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare,

qui était couvert d’ulcères.

Il aurait bien voulu se rassasier

de ce qui tombait de la table du riche ;

mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères…