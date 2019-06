29 adultes et 47 jeunes recevront le sacrement de confirmation à la Pentecôte

Au sommaire cette semaine : une journée de partage et de réflexion autour de l’épineuse question de l’accueil dans l’Eglise des personnes séparés, divorcés-remariés. Présentation de cette journée dans quelques instants



76 nouveaux confirmants recevront le sacrement de confirmation en ce dimanche de Pentecôte. 29 adultes et 47 jeunes.



Nous évoquerons deux évènements qui intéresseront les choletais et plus largement : le concert du chanteur Laurent Voulzy à l’église du Sacré-Cœur de Cholet et la pastorale des jeunes de Cholet propose du 13 au 16 juin, trois jours de révision de bac dans un cadre spirituel : révisions de cours avec des professeurs, entrecoupées de temps de détente et surtout de temps de prière, un peu à la manière des moines.