29° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort » (Ex 17, 8-13)

Lecture du livre de l’Exode

En ces jours-là,

le peuple d’Israël marchait à travers le désert.

Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim.

Moïse dit alors à Josué :

« Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites.

Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline,

le bâton de Dieu à la main. »…



PSAUME 120

R/ Le secours me viendra du Seigneur

qui a fait le ciel et la terre.

Je lève les yeux vers les montagnes :

d’où le secours me viendra-t-il ?

Le secours me viendra du Seigneur

qui a fait le ciel et la terre.

…



DEUXIÈME LECTURE

« Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien » (2 Tm 3, 14 – 4, 2)

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée

Bien-aimé,

demeure ferme dans ce que tu as appris :

de cela tu as acquis la certitude,

sachant bien de qui tu l’as appris.

Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures :

elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse,

en vue du salut par la foi

que nous avons en Jésus Christ…



ÉVANGILE

« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples une parabole

sur la nécessité pour eux

de toujours prier sans se décourager :

« Il y avait dans une ville

un juge qui ne craignait pas Dieu

et ne respectait pas les hommes.

Dans cette même ville,

il y avait une veuve qui venait lui demander :

‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’…