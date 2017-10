29° Dimanche du Temps Ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations » (Is 45, 1.4-6)

Lecture du livre du prophète Isaïe

Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus,

qu’il a pris par la main

pour lui soumettre les nations et désarmer les rois,

pour lui ouvrir les...

PSAUME 95

R/ Rendez au Seigneur

la gloire et la puissance.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,

chantez au Seigneur, terre entière,

racontez à tous les peuples sa gloire,

à toutes les nations ses merveilles !

....

DEUXIÈME LECTURE

« Nous nous souvenons de votre foi, de votre charité, de votre espérance » (1 Th 1, 1-5b)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens

Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique

qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ.

À vous, la grâce et la paix...