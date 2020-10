29° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations » (Is 45, 1.4-6)

Lecture du livre du prophète Isaïe

Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus,

qu’il a pris par la main

pour lui soumettre les nations et désarmer les rois,

pour lui ouvrir les portes à deux battants,

car aucune porte ne restera fermée :

« À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu,

je t’ai appelé par ton nom,

je t’ai donné un titre,

alors que tu ne me connaissais pas.

…



PSAUME 95

R/ Rendez au Seigneur

la gloire et la puissance.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,

chantez au Seigneur, terre entière,

racontez à tous les peuples sa gloire,

à toutes les nations ses merveilles !

…

DEUXIÈME LECTURE

« Nous nous souvenons de votre foi, de votre charité, de votre espérance » (1 Th 1, 1-5b)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens

Paul, Silvain et Timothée,

à l’Église de Thessalonique

qui est en Dieu le Père

et dans le Seigneur Jésus Christ.

À vous, la grâce et la paix.

À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous,

en faisant mémoire de vous dans nos prières.

Sans cesse, nous nous souvenons

que votre foi est active,

que votre charité se donne de la peine,

que votre espérance tient bon

en notre Seigneur Jésus Christ,

en présence de Dieu notre Père.

Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu,

vous avez été choisis par lui.

En effet, notre annonce de l’Évangile

n’a pas été, chez vous, simple parole,

mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude.



ÉVANGILE

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 15-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

les pharisiens allèrent tenir conseil

pour prendre Jésus au piège

en le faisant parler.

Ils lui envoient leurs disciples,

accompagnés des partisans d’Hérode :

« Maître, lui disent-ils, nous le savons :

tu es toujours vrai

et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ;

tu ne te laisses influencer par personne,

car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens.

…