2e entretien sur l'hindouisme : les Upanisad; vers la connaissance intérieure.

Après quelques citations des Védas, nous entrons dans la 2e période celle des Upanisad qui nous proposent d'entrer dans une connaissance intérieure des mystères divins.

Les Upanisad se présentent souvent comme des dialogues entre un sage et un roi et c'est souvent le roi qui est au plus près de la vérité.

Quelques mots-clés : Le Brahman : la parole véridique.

La loi du Karma : nos actes nous suivent.

Le Samsara : il n'est rien de stable.

L'atman qui est au plus profond de l'humain.

Le principe de non-dualité : l'Advaïta.