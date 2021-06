2e partie de l'histoire d'Esaü et Jacob au plus près du texte

De nouveau une lecture au plus près du texte. Aves les grands thèmes que sont la fécondité, la faille, la force et la justice.

Jacob prend conscience de sa vocation.

Il épouse Léa et Rachel. Le destin tragique de la première et pour la seconde l'irruption de l'émotionnel.

Jacob marche ensuite vers la réconciliation.

Une nuit de combat mystérieux dont il sort avec cette faille qui le rend si humain.

La réconciliation est profonde entre les deux frères.

Finalement nous voyons que l'Eternel considère l'aîné comme dépositaire de la continuité et la cadet comme quelqu'un qui apporte du nouveau.