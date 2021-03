3° Dimanche de Carême

Une lecture des textes de ce dimanche par Philippe Maire avec les commentaires du père Jean-Marie Bouhans.



- Lecture du livre de l’Exode (Ex 20, 1-17)



- Psaume 18 : Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle



- Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 22-25)



- Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-25)



Chant final : "Peuple de l'Alliance" interprété par l'Ensemble vocal Resurrexit