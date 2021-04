3° Dimanche de Pâques

PREMIÈRE LECTURE

« Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts » (Ac 3, 13-15.17-19)

Lecture du livre des Actes des Apôtres

En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole :

« Hommes d’Israël,

le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,

le Dieu de nos pères,

a glorifié son serviteur Jésus,

alors que vous, vous l’aviez livré,

vous l’aviez renié en présence de Pilate

qui était décidé à le relâcher.

Vous avez renié le Saint et le Juste,

et vous avez demandé

qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier.

Vous avez tué le Prince de la vie,

lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts,

nous en sommes témoins.

D’ailleurs, frères, je sais bien

que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs.

Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé

par la bouche de tous les prophètes :

que le Christ, son Messie, souffrirait.

Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu

pour que vos péchés soient effacés. »



PSAUME 4

R/ Sur nous, Seigneur,

que s’illumine ton visage !

Quand je crie, réponds-moi,

Dieu, ma justice !

Toi qui me libères dans la détresse,

pitié pour moi, écoute ma prière !

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,

le Seigneur entend quand je crie vers lui.

Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »

Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Dans la paix moi aussi,

je me couche et je dors,

car tu me donnes d’habiter, Seigneur,

seul, dans la confiance.



DEUXIÈME LECTURE

« C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier » (1 Jn 2, 1-5a)

Lecture de la première lettre de saint Jean

Mes petits enfants,

je vous écris cela pour que vous évitiez le péché.

Mais si l’un de nous vient à pécher,

nous avons un défenseur devant le Père :

Jésus Christ, le Juste.

C’est lui qui, par son sacrifice,

obtient le pardon de nos péchés,

non seulement des nôtres,

mais encore de ceux du monde entier.

Voici comment nous savons que nous le connaissons :

si nous gardons ses commandements.

Celui qui dit : « Je le connais »,

et qui ne garde pas ses commandements,

est un menteur :

la vérité n’est pas en lui.

Mais en celui qui garde sa parole,

l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection.



ÉVANGILE

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour » (Lc 24, 35-48)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

les disciples qui rentraient d’Emmaüs

racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons

ce qui s’était passé sur la route,

et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux

à la fraction du pain.

Comme ils en parlaient encore,

lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit :

« La paix soit avec vous ! »

Saisis de frayeur et de crainte,

ils croyaient voir un esprit.

Jésus leur dit :

« Pourquoi êtes-vous bouleversés ?

Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ?

Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi !

Touchez-moi, regardez :

un esprit n’a pas de chair ni d’os

comme vous constatez que j’en ai. »

Après cette parole,

il leur montra ses mains et ses pieds.

Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire,

et restaient saisis d’étonnement.

Jésus leur dit :

« Avez-vous ici quelque chose à manger ? »

Ils lui présentèrent une part de poisson grillé

qu’il prit et mangea devant eux.

Puis il leur déclara :

« Voici les paroles que je vous ai dites

quand j’étais encore avec vous :

“Il faut que s’accomplisse

tout ce qui a été écrit à mon sujet

dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” »

Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.

Il leur dit :

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait,

qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour,

et que la conversion serait proclamée en son nom,

pour le pardon des péchés, à toutes les nations,

en commençant par Jérusalem.

À vous d’en être les témoins. »