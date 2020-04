3° Dimanche de Pâques (R)

PREMIÈRE LECTURE

« Il n’était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir » (Ac 2, 14.22b-33)

Lecture du livre des Actes des Apôtres

Le jour de la Pentecôte,

Pierre, debout avec les onze autres Apôtres,

éleva la voix et leur fit cette déclaration :

« Vous, Juifs,

et vous tous qui résidez à Jérusalem,

sachez bien ceci,

prêtez l’oreille à mes paroles.

Il s’agit de Jésus le Nazaréen,

homme que Dieu a accrédité auprès de vous

en accomplissant par lui des miracles, des prodiges

et des signes au milieu de vous,

comme vous le savez vous-mêmes.

Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu,

vous l’avez supprimé

en le clouant sur le bois par la main des impies.

Mais Dieu l’a ressuscité

en le délivrant des douleurs de la mort,

car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir…



PSAUME 15

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !

Seigneur, mon partage et ma coupe :

de toi dépend mon sort. »

…



DEUXIÈME LECTURE

« Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d’un agneau sans tache, le Christ » (1 P 1, 17-21)

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre

Bien-aimés,

si vous invoquez comme Père

celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre,

vivez donc dans la crainte de Dieu,

pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers.

Vous le savez :

ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or,

que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères ;

mais c’est par un sang précieux,

celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ…



ÉVANGILE

« Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain » (Lc 24, 13-35)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine),

deux disciples faisaient route

vers un village appelé Emmaüs,

à deux heures de marche de Jérusalem,

et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient,

Jésus lui-même s’approcha,

et il marchait avec eux.

Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.

Jésus leur dit :

« De quoi discutez-vous en marchant ? »

Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.

L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit :

« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem

qui ignore les événements de ces jours-ci. »

Il leur dit :

« Quels événements ? »

Ils lui répondirent :

« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth,

cet homme qui était un prophète

puissant par ses actes et ses paroles

devant Dieu et devant tout le peuple :

comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré,

ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.

Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël.

Mais avec tout cela,

voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé…