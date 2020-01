3° Dimanche du temps ordinaire

ÉVANGILE

Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe (Mt 4, 12-23)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste,

il se retira en Galilée.

Il quitta Nazareth

et vint habiter à Capharnaüm,

ville située au bord de la mer de Galilée,

dans les territoires de Zabulon et de Nephtali.

C’était pour que soit accomplie

la parole prononcée par le prophète Isaïe :

Pays de Zabulon et pays de Nephtali,

route de la mer et pays au-delà du Jourdain,

Galilée des nations !...



PREMIÈRE LECTURE

Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière (Is 8, 23b – 9, 3)

Lecture du livre du prophète Isaïe

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte

le pays de Zabulon et le pays de Nephtali ;

mais ensuite, il a couvert de gloire

la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain,

et la Galilée des nations.

Le peuple qui marchait dans les ténèbres

a vu se lever une grande lumière ;

et sur les habitants du pays de l’ombre,

une lumière a resplendi…



PSAUME 26

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Ps 26, 1a)

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;

de qui aurais-je crainte ?

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;

devant qui tremblerais-je ?

…



DEUXIÈME LECTURE

« Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous » (1 Co 1, 10-13.17)

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens

Frères,

je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ :

ayez tous un même langage ;

qu’il n’y ait pas de division entre vous,

soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions.

Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères,

par les gens de chez Chloé,

qu’il y a entre vous des rivalités.

Je m’explique…