3° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise » (Jon 3, 1-5.10)

Lecture du livre de Jonas

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas :

« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne,

proclame le message que je te donne sur elle. »

Jonas se leva et partit pour Ninive,

selon la parole du Seigneur.

Or, Ninive était une ville extraordinairement grande :

il fallait trois jours pour la traverser.

Jonas la parcourut une journée à peine

en proclamant :

« Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! »

Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu.

Ils annoncèrent un jeûne,

et tous, du plus grand au plus petit,

se vêtirent de toile à sac.

En voyant leur réaction,

et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise,

Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.

PSAUME 24

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins. (24, 4a)

Seigneur, enseigne-moi tes voies,

fais-moi connaître ta route.

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,

car tu es le Dieu qui me sauve.

…



DEUXIÈME LECTURE

« Il passe, ce monde tel que nous le voyons » (1 Co 7, 29-31)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

Frères,

je dois vous le dire : le temps est limité.

Dès lors,

que ceux qui ont une femme

soient comme s’ils n’avaient pas de femme,

ceux qui pleurent,

comme s’ils ne pleuraient pas,

ceux qui ont de la joie,

comme s’ils n’en avaient pas,

ceux qui font des achats,

comme s’ils ne possédaient rien,

ceux qui profitent de ce monde,

comme s’ils n’en profitaient pas vraiment.

Car il passe,

ce monde tel que nous le voyons.



ÉVANGILE

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Après l’arrestation de Jean le Baptiste,

Jésus partit pour la Galilée

proclamer l’Évangile de Dieu ;

il disait :

« Les temps sont accomplis :

le règne de Dieu est tout proche.

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Passant le long de la mer de Galilée,

Jésus vit Simon et André, le frère de Simon,

en train de jeter les filets dans la mer,

car c’étaient des pêcheurs.

Il leur dit :

« Venez à ma suite.

Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »

Aussitôt, laissant leurs filets,

ils le suivirent.

Jésus avança un peu

et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,

qui étaient dans la barque et réparaient les filets.

Aussitôt, Jésus les appela.

Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers,

ils partirent à sa suite.