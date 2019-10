30° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« La prière du pauvre traverse les nuées » (Si 35, 15b-17.20-22a)

Lecture du livre de Ben Sira le Sage

Le Seigneur est un juge

qui se montre impartial envers les personnes.

Il ne défavorise pas le pauvre,

il écoute la prière de l’opprimé.

Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin,

ni la plainte répétée de la veuve…



PSAUME 33

R/ Un pauvre crie ;

le Seigneur entend. (Ps 33, 7a)

Je bénirai le Seigneur en tout temps,

sa louange sans cesse à mes lèvres.

Je me glorifierai dans le Seigneur :

que les pauvres m’entendent et soient en fête !

…



DEUXIÈME LECTURE

« Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice » (2 Tm 4, 6-8.16-18)

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée

Bien-aimé,

je suis déjà offert en sacrifice,

le moment de mon départ est venu.

J’ai mené le bon combat,

j’ai achevé ma course,

j’ai gardé la foi.

Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice :

le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là,

et non seulement à moi,

mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour

sa Manifestation glorieuse…



ÉVANGILE

« Le publicain redescendit dans sa maison ; c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » (Lc 18, 9-14)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes

et qui méprisaient les autres,

Jésus dit la parabole que voici :

« Deux hommes montèrent au Temple pour prier.

L’un était pharisien,

et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts).

Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même :

‘Mon Dieu, je te rends grâce

parce que je ne suis pas comme les autres hommes

– ils sont voleurs, injustes, adultères –,

ou encore comme ce publicain…