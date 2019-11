TO 31 C - Solennité de la Toussaint

Une "Béatitude", ce n'est pas un état mais une action, un engagement. L'invitation au bonheur proposée par Jésus est une décision à prendre, un appel à se mettre "en marche". Et Jésus lui-même est le premier à montrer le chemin. Parce qu'Il nous y précède, l'exigence de notre choix se change en une bénédiction, un encouragement venant de Celui qui marche en avant de nous et nous dit, comme un Père à ses enfants : « En Marche, vous les coeurs purs - En Marche, vous les doux ». Un Père qui nous précède sur le chemin et nous montre sa tendresse afin que notre pied ne heurte les pierres mais que notre marche soit ferme. Les béatitudes s'adressent donc aux « marcheurs de Dieu » qui prennent résolument la suite du Maître sur le chemin de la vie.