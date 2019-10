32° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » (2 M 7, 1-2.9-14)

Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël

En ces jours-là,

sept frères avaient été arrêtés avec leur mère.

À coups de fouet et de nerf de bœuf,

le roi Antiocos voulut les contraindre

à manger du porc, viande interdite.

L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara :

« Que cherches-tu à savoir de nous ?

Nous sommes prêts à mourir

plutôt que de transgresser les lois de nos pères. »…

PSAUME 16

R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. (Ps 16, 15b)

Seigneur, écoute la justice !

Entends ma plainte, accueille ma prière.

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,

tu m’éprouves, sans rien trouver.

…



DEUXIÈME LECTURE

« Que le Seigneur vous affermisse « en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien » (2 Th 2, 16 – 3, 5)

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens

Frères,

que notre Seigneur Jésus Christ lui-même,

et Dieu notre Père qui nous a aimés

et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce,

réconfortent vos cœurs

et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien…



ÉVANGILE

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » (Lc 20, 27-38)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

quelques sadducéens

– ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection –

s’approchèrent de Jésus

et l’interrogèrent :

« Maître, Moïse nous a prescrit :

Si un homme a un frère qui meurt

en laissant une épouse mais pas d’enfant,

il doit épouser la veuve

pour susciter une descendance à son frère.

Or, il y avait sept frères :

le premier se maria et mourut sans enfant ;

de même le deuxième,

puis le troisième épousèrent la veuve,

et ainsi tous les sept :

ils moururent sans laisser d’enfants…