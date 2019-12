33- Dieu parle malgré les frontières, malgré les barrages que font les hommes

Salem est Kabyle. Il a la double nationalité : Algérienne et Française. En 1981 il va rencontrer un missionnaire Anglais, pour lequel sa Maman lui disait : Ce Bernard c’est un brave homme, mais ne l’imite pas, ne devient pas comme lui.

En cette année là, Salem va découvrir le Christ et le sens de la grâce. Va s’en suivre un voyage en Algérie en compagnie de cet homme, puis viendra le temps de sa conversion. Des années plus tard, Salem organise des actions humanitaires puis " en partenariat avec des musiciens " des formations à la musique et à la louange en Algérie. Une vague de perturbation notamment au travers de plusieurs fermetures d’églises dans le pays empêche Salem de s’y rendre pour l’instant. Puisque son passeport Algérien est périmé, et le visa lui a été refusé. Les chrétiens Algériens réclament le droit à la liberté de croyance conformément à l'article 18 des droits de l'homme.