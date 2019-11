33° Dimanche du temps ordinaire

ÉVANGILE

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple,

des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient,

Jésus leur déclara :

« Ce que vous contemplez,

des jours viendront

où il n’en restera pas pierre sur pierre :

tout sera détruit. »

Ils lui demandèrent :

« Maître, quand cela arrivera-t-il ?

Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? »

Jésus répondit :

« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer,

car beaucoup viendront sous mon nom,

et diront : ‘C’est moi’,

ou encore : ‘Le moment est tout proche.’

Ne marchez pas derrière eux !...



PREMIÈRE LECTURE

« Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » (Ml 3, 19-20a)

Lecture du livre du prophète Malachie

Voici que vient le jour du Seigneur,

brûlant comme la fournaise.

Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété,

seront de la paille.

Le jour qui vient les consumera,

– dit le Seigneur de l’univers –,

il ne leur laissera ni racine ni branche…

PSAUME 97

R/ Il vient, le Seigneur,

gouverner les peuples avec droiture. (cf. Ps 97, 9)

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,

sur la cithare et tous les instruments ;

au son de la trompette et du cor,

acclamez votre roi, le Seigneur !

…



DEUXIÈME LECTURE

« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12)

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens

Frères,

vous savez bien, vous,

ce qu’il faut faire pour nous imiter.

Nous n’avons pas vécu parmi vous

de façon désordonnée ;

et le pain que nous avons mangé,

nous ne l’avons pas reçu gratuitement.

Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour,

nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous.

Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge,

mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter…