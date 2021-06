4 axes de travail pour le diocèse de Bourges

Sortez vos cahiers de vacances, Mgr Jérôme Beau nous donne des devoirs pour l'été ! Plus sérieusement, l'archevêque de Bourges souhaite que l'été soit aussi propice à la réflexion et il nous propose 4 axes : la place des jeunes, la famille, la transmission de la foi et la charité.



Des thèmes qui lui sont chers, l'évêque pense notamment que les familles ont besoin de soutien et il lance l'idée de créer une maison des familles : les intéressés peuvent se faire connaître pour nourrir le projet.