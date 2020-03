4° Dimanche de Carême

ÉVANGILE

« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-41)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

en sortant du Temple,

Jésus vit sur son passage

un homme aveugle de naissance.

Ses disciples l’interrogèrent :

« Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents,

pour qu’il soit né aveugle ? »

Jésus répondit :

« Ni lui, ni ses parents n’ont péché.

Mais c’était pour que les œuvres de Dieu

se manifestent en lui.

Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé,

tant qu’il fait jour ;

la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler.

Aussi longtemps que je suis dans le monde,

je suis la lumière du monde. »…



PREMIÈRE LECTURE

David reçoit l’onction comme roi d’Israël (1 S 16, 1b.6-7.10-13a)

Lecture du premier livre de Samuel

En ces jours-là,

le Seigneur dit à Samuel :

« Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars !

Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem,

car j’ai vu parmi ses fils mon roi. »

Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab,

il se dit :

« Sûrement, c’est lui le messie,

lui qui recevra l’onction du Seigneur ! »…



PSAUME 22

R/ Le Seigneur est mon berger :

rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22, 1)

Le Seigneur est mon berger :

je ne manque de rien.

Sur des prés d’herbe fraîche,

il me fait reposer.

…



DEUXIÈME LECTURE

« Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera » (Ep 5, 8-14)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens

Frères,

autrefois, vous étiez ténèbres ;

maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ;

conduisez-vous comme des enfants de lumière

– or la lumière

a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité –

et sachez reconnaître

ce qui est capable de plaire au Seigneur…