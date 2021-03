4° Dimanche de Carême

PREMIÈRE LECTURE

La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et la délivrance du peuple (2 Ch 36, 14-16.19-23)

Lecture du deuxième livre des Chroniques

En ces jours-là,

tous les chefs des prêtres et du peuple

multipliaient les infidélités,

en imitant toutes les abominations des nations païennes,

et ils profanaient la Maison

que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem.

Le Seigneur, le Dieu de leurs pères,

sans attendre et sans se lasser,

leur envoyait des messagers,

car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure.

Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu,

méprisaient ses paroles,

et se moquaient de ses prophètes ;

finalement, il n’y eut plus de remède

à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple.

Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu,

détruisirent le rempart de Jérusalem,

incendièrent tous ses palais,

et réduisirent à rien tous leurs objets précieux.

Nabucodonosor déporta à Babylone

ceux qui avaient échappé au massacre ;

ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils

jusqu’au temps de la domination des Perses.

Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur

proclamée par Jérémie :

La terre sera dévastée et elle se reposera

durant 70 ans,

jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos

tous les sabbats profanés.

Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse,

pour que soit accomplie la parole du Seigneur

proclamée par Jérémie,

le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse.

Et celui-ci fit publier dans tout son royaume

– et même consigner par écrit – :

« Ainsi parle Cyrus, roi de Perse :

Le Seigneur, le Dieu du ciel,

m’a donné tous les royaumes de la terre ;

et il m’a chargé de lui bâtir une maison

à Jérusalem, en Juda.

Quiconque parmi vous fait partie de son peuple,

que le Seigneur son Dieu soit avec lui,

et qu’il monte à Jérusalem ! »



PSAUME 136

R/ Que ma langue s’attache à mon palais

si je perds ton souvenir !

Au bord des fleuves de Babylone

nous étions assis et nous pleurions,

nous souvenant de Sion ;

aux saules des alentours

nous avions pendu nos harpes.

C’est là que nos vainqueurs

nous demandèrent des chansons,

et nos bourreaux, des airs joyeux :

« Chantez-nous, disaient-ils,

quelque chant de Sion. »

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur

sur une terre étrangère ?

Si je t’oublie, Jérusalem,

que ma main droite m’oublie !

Je veux que ma langue s’attache à mon palais

si je perds ton souvenir,

si je n’élève Jérusalem

au sommet de ma joie.



DEUXIÈME LECTURE

« Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que vous êtes sauvés » (Ep 2, 4-10)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens

Frères,

Dieu est riche en miséricorde ;

à cause du grand amour dont il nous a aimés,

nous qui étions des morts par suite de nos fautes,

il nous a donné la vie avec le Christ :

c’est bien par grâce que vous êtes sauvés.

Avec lui, il nous a ressuscités

et il nous a fait siéger aux cieux,

dans le Christ Jésus.

Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs,

la richesse surabondante de sa grâce,

par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.

C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés,

et par le moyen de la foi.

Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.

Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil.

C’est Dieu qui nous a faits,

il nous a créés dans le Christ Jésus,

en vue de la réalisation d’œuvres bonnes

qu’il a préparées d’avance

pour que nous les pratiquions.



ÉVANGILE

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème :

« De même que le serpent de bronze

fut élevé par Moïse dans le désert,

ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,

afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.

Car Dieu a tellement aimé le monde

qu’il a donné son Fils unique,

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,

mais obtienne la vie éternelle.

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,

non pas pour juger le monde,

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Celui qui croit en lui échappe au Jugement,

celui qui ne croit pas est déjà jugé,

du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Et le Jugement, le voici :

la lumière est venue dans le monde,

et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,

parce que leurs œuvres étaient mauvaises.

Celui qui fait le mal déteste la lumière :

il ne vient pas à la lumière,

de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;

mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,

pour qu’il soit manifeste

que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »