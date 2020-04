4° Dimanche de Pâques (R)

PREMIÈRE LECTURE

« Dieu l’a fait Seigneur et Christ » (Ac 2, 14a.36-41)

Lecture du livre des Actes des Apôtres

Le jour de la Pentecôte,

Pierre, debout avec les onze autres Apôtres,

éleva la voix et fit cette déclaration :

« Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude :

Dieu l’a fait Seigneur et Christ,

ce Jésus que vous aviez crucifié. »

Les auditeurs furent touchés au cœur ;

ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres :

« Frères, que devons-nous faire ? »

Pierre leur répondit :

« Convertissez-vous,

et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ

pour le pardon de ses péchés ;

vous recevrez alors le don du Saint-Esprit…



PSAUME 22

R/ Le Seigneur est mon berger :

rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger :

je ne manque de rien.

Sur des prés d’herbe fraîche,

il me fait reposer.

…



DEUXIÈME LECTURE

« Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes » (1 P 2, 20b-25)

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre

Bien-aimés,

si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien,

c’est une grâce aux yeux de Dieu.

C’est bien à cela que vous avez été appelés,

car c’est pour vous que le Christ,

lui aussi, a souffert ;

il vous a laissé un modèle

afin que vous suiviez ses traces.

Lui n’a pas commis de péché ;

dans sa bouche,

on n’a pas trouvé de mensonge…



ÉVANGILE

« Je suis la porte des brebis » (Jn 10, 1-10)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus déclara :

« Amen, amen, je vous le dis :

celui qui entre dans l’enclos des brebis

sans passer par la porte,

mais qui escalade par un autre endroit,

celui-là est un voleur et un bandit.

Celui qui entre par la porte,

c’est le pasteur, le berger des brebis…