5 ans de Laudato si : le diocèse d'Angers propose 3 moyens pour s'y replonger

Le dimanche 24 mai prochain, les catholiques fêteront les 5 ans de l’encyclique Laudato si du pape François. La commission écologie du diocèse d'Angers propose plusieurs petites actions pour se replonger dans cet encyclique prophétique.



Et Quid des camps d’été pour les mouvements scouts. Seront-ils annulés ? Pour l’instant, on espère que non mais on attend les directives gouvernementales. Nous en parlerons avec le commissaire de province Maine-Anjou des Scouts d’Europe.