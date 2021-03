5° Dimanche de Carême

PREMIÈRE LECTURE

« Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs péchés » (Jr 31, 31-34)

Lecture du livre du prophète Jérémie

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –,

où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda

une alliance nouvelle.

Ce ne sera pas comme l’alliance

que j’ai conclue avec leurs pères,

le jour où je les ai pris par la main

pour les faire sortir du pays d’Égypte :

mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue,

alors que moi, j’étais leur maître

– oracle du Seigneur.

Mais voici quelle sera l’alliance

que je conclurai avec la maison d’Israël

quand ces jours-là seront passés

– oracle du Seigneur.

Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ;

je l’inscrirai sur leur cœur.

Je serai leur Dieu,

et ils seront mon peuple.

Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon,

ni chacun son frère en disant :

« Apprends à connaître le Seigneur ! »

Car tous me connaîtront,

des plus petits jusqu’aux plus grands

– oracle du Seigneur.

Je pardonnerai leurs fautes,

je ne me rappellerai plus leurs péchés.



PSAUME 50

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. (50, 12a)

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,

selon ta grande miséricorde, efface mon péché.

Lave-moi tout entier de ma faute,

purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.

Ne me chasse pas loin de ta face,

ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;

que l’esprit généreux me soutienne.

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;

vers toi, reviendront les égarés.



DEUXIÈME LECTURE

« Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel » (He 5, 7-9)

Lecture de la lettre aux Hébreux

Le Christ,

pendant les jours de sa vie dans la chair,

offrit, avec un grand cri et dans les larmes,

des prières et des supplications

à Dieu qui pouvait le sauver de la mort,

et il fut exaucé

en raison de son grand respect.

Bien qu’il soit le Fils,

il apprit par ses souffrances l’obéissance

et, conduit à sa perfection,

il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent

la cause du salut éternel.



ÉVANGILE

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-33)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem

pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.

Ils abordèrent Philippe,

qui était de Bethsaïde en Galilée,

et lui firent cette demande :

« Nous voudrions voir Jésus. »

Philippe va le dire à André,

et tous deux vont le dire à Jésus.

Alors Jésus leur déclare :

« L’heure est venue où le Fils de l’homme

doit être glorifié.

Amen, amen, je vous le dis :

si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,

il reste seul ;

mais s’il meurt,

il porte beaucoup de fruit.

Qui aime sa vie

la perd ;

qui s’en détache en ce monde

la gardera pour la vie éternelle.

Si quelqu’un veut me servir,

qu’il me suive ;

et là où moi je suis,

là aussi sera mon serviteur.

Si quelqu’un me sert,

mon Père l’honorera.

Maintenant mon âme est bouleversée.

Que vais-je dire ?

“Père, sauve-moi

de cette heure” ?

– Mais non ! C’est pour cela

que je suis parvenu à cette heure-ci !

Père, glorifie ton nom ! »

Alors, du ciel vint une voix qui disait :

« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »

En l’entendant, la foule qui se tenait là

disait que c’était un coup de tonnerre.

D’autres disaient :

« C’est un ange qui lui a parlé. »

Mais Jésus leur répondit :

« Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix,

mais pour vous.

Maintenant a lieu le jugement de ce monde ;

maintenant le prince de ce monde

va être jeté dehors ;

et moi, quand j’aurai été élevé de terre,

j’attirerai à moi tous les hommes. »

Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.