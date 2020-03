5° Dimanche de Carême (R)

PREMIÈRE LECTURE

« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » (Ez 37, 12-14)

Lecture du livre du prophète Ézékiel

Ainsi parle le Seigneur Dieu :

Je vais ouvrir vos tombeaux

et je vous en ferai remonter,

ô mon peuple,

et je vous ramènerai sur la terre d’Israël…

PSAUME 129

R/ Près du Seigneur est l’amour,

près de lui abonde le rachat. (Ps 129, 7bc)

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,

Seigneur, écoute mon appel !

Que ton oreille se fasse attentive

au cri de ma prière !

…



DEUXIÈME LECTURE

« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » (Rm 8, 8-11)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

Frères,

ceux qui sont sous l’emprise de la chair

ne peuvent pas plaire à Dieu.

Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair,

mais sous celle de l’Esprit,

puisque l’Esprit de Dieu habite en vous.

Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas…



ÉVANGILE

« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

il y avait quelqu’un de malade,

Lazare, de Béthanie,

le village de Marie et de Marthe, sa sœur.

Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur

et lui essuya les pieds avec ses cheveux.

C’était son frère Lazare qui était malade.

Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus :

« Seigneur, celui que tu aimes est malade. »

En apprenant cela, Jésus dit :

« Cette maladie ne conduit pas à la mort,

elle est pour la gloire de Dieu,

afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. »…