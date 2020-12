50 portraits de héros de la planète

WeDemain spécial jeunes, est une revue destinée "à la génération Greta". Elle a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux sujets écologiques et de raconter leurs idées mais aussi de s'inspirer.

En cette fin d'année, la revue sort un numéro "50 héros pour la planète" pour donner des exemples concrets de pionniers de l'écologie et inviter les adolescents à agir comme eux.

Pour discuter de ce numéro, Faustine Fayette est entourée de Lauriane Clément, chef de rubrique chez Phosphore et d'Emmanuelle Vibert, journaliste spécialisée dans l'écologie.



Une numéro qui donne la parole aux jeunes

Comme Ikram, des dizaines de jeunes s'engagent en faveur du climat à travers des initiatives à impact écologique.

Cette dernière a, par exemple, créé des chouchous ou "scrunchies" à partir de tissus recyclés et éco-responsables.

En apprenant à coudre ses "scrunchies"avec sa grand-mère lors du confinement, Ikram en a profité "pour créer une petite page qui parle d'écologie pour que chacun puisse voir qu'il y a des projets qui peuvent se réaliser tout en respectant la planète" raconte-t-elle.

"C'est une génération très active, ça a beau être des ados, pas des adultes, et bien ils font un tas de choses" résume Lauriane Clément.



Une histoire de l'écologie

"Ce qui était important pour nous c'était d'avoir une parité hommes-femmes, des projets du monde entier et de montrer qu'on peut s'engager à tout âge" nous dit Lauriane Clément sur le choix des 50 personnalités.

Pour plus de clarté et montrer que chacun pouvait agir à sa manière, les personnalités ont été catégorisées en rubriques: les aventuriers, les savants, les combattants, les bâtisseurs et puis les poètes. Il était important pour l'équipe de rédaction de montrer que "l'environnement ce n'est pas seulement le climat c'est aussi la biodiversité, la protection de la faune et la flore".