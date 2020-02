6° Dimanche du temps ordinaire

PREMIÈRE LECTURE

« Il n’a commandé à personne d’être impie » (Si 15, 15-20)

Lecture du livre de Ben Sira le Sage

Si tu le veux, tu peux observer les commandements,

il dépend de ton choix de rester fidèle.

Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu :

étends la main vers ce que tu préfères.

La vie et la mort sont proposées aux hommes,

l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix…



PSAUME 118

R/ Heureux ceux qui marchent

suivant la loi du Seigneur ! (cf. Ps 118, 1)

Heureux les hommes intègres dans leurs voies

qui marchent suivant la loi du Seigneur !

Heureux ceux qui gardent ses exigences,

ils le cherchent de tout cœur !

…



DEUXIÈME LECTURE

« La sagesse que Dieu avait prévue dès avant les siècles pour nous donner la gloire » (1 Co 2, 6-10)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

Frères,

c’est bien de sagesse que nous parlons

devant ceux qui sont adultes dans la foi,

mais ce n’est pas la sagesse de ce monde,

la sagesse de ceux qui dirigent ce monde

et qui vont à leur destruction.

Au contraire, ce dont nous parlons,

c’est de la sagesse du mystère de Dieu,

sagesse tenue cachée,

établie par lui dès avant les siècles,

pour nous donner la gloire…



ÉVANGILE

« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis » (Mt 5, 17-37)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes :

je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.

Amen, je vous le dis :

Avant que le ciel et la terre disparaissent,

pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi

jusqu’à ce que tout se réalise.

Donc, celui qui rejettera

un seul de ces plus petits commandements,

et qui enseignera aux hommes à faire ainsi,

sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux.

Mais celui qui les observera et les enseignera,

celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux…