Tous les samedis à 17h30

Pour toucher de près combien l’Evangile du mariage, de la famille, de la sexualité, de l’amour … vient rejoindre très concrètement l’intimité profonde, la soif existentielle personnelle et commune de la très grande majorité des jeunes, des conjoints, des hommes et des femmes qui s’aiment : l’Évangile et la foi chrétienne sont de puissants leviers pour grandir dans le don mutuel et l’alliance conjugale, expérience intense d’amour, de joie et de vie en crescendo à laquelle tant de couples aspirent aujourd’hui.