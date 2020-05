7° Dimanche de Pâques

PREMIÈRE LECTURE

« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » (Ac 1, 12-14)

Lecture du livre des Actes des Apôtres

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel,

retournèrent à Jérusalem

depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche,

– la distance de marche ne dépasse pas

ce qui est permis le jour du sabbat…



PSAUME 26

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur

sur la terre des vivants.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;

de qui aurais-je crainte ?

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;

devant qui tremblerais-je ?

…



DEUXIÈME LECTURE

« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous » (1 P 4, 13-16)

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre

Bien-aimés,

dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ,

réjouissez-vous,

afin d’être dans la joie et l’allégresse

quand sa gloire se révélera.

Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,

heureux êtes-vous,

parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu,

repose sur vous…



ÉVANGILE

« Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1b-11a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus leva les yeux au ciel et dit :

« Père, l’heure est venue.

Glorifie ton Fils

afin que le Fils te glorifie.

Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,

il donnera la vie éternelle

à tous ceux que tu lui as donnés.

Or, la vie éternelle,

c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,

et celui que tu as envoyé,

Jésus Christ…