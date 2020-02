7° Dimanche du temps ordinaire

ÉVANGILE

« Aimez vos ennemis » (Mt 5, 38-48)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Vous avez appris qu’il a été dit :

Œil pour œil, et dent pour dent.

Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ;

mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite,

tends-lui encore l’autre.

Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice

et prendre ta tunique,

laisse-lui encore ton manteau.

Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas,

fais-en deux mille avec lui.

À qui te demande, donne ;

à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos !...



PREMIÈRE LECTURE

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 1-2.17-18)

Lecture du livre des Lévites

Le Seigneur parla à Moïse et dit :

« Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël.

Tu leur diras :

Soyez saints,

car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint…



PSAUME 102

Bénis le Seigneur, ô mon âme,

bénis son nom très saint, tout mon être !

Bénis le Seigneur, ô mon âme,

n’oublie aucun de ses bienfaits !

…



DEUXIÈME LECTURE

« Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu » (1 Co 3, 16-23)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

Frères,

ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu,

et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?

Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu,

cet homme, Dieu le détruira,

car le sanctuaire de Dieu est saint,

et ce sanctuaire, c’est vous.

Que personne ne s’y trompe :

si quelqu’un parmi vous

pense être un sage à la manière d’ici-bas,

qu’il devienne fou pour devenir sage…