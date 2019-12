Tous les mercredis à 20h15

Rendez-vous spirituel proposé par nos confrères de RCF Poitou. Le père Patrice Gourrier répond aux questions que vous lui envoyez, à l’aide des paroles des pères du désert. Émission proposée par l’association Talitha Koum et animée par Jérôme Desbouchage infirmier et le père Patrice Gourrier, prêtre et psychologue clinicien. Si vous désirez poser une question, écrivez à l’adresse suivante : "Abba, dis-moi une parole" - RCF Poitou - 10 rue de la Trinité - 86034 Poitiers Cedex ou en vous rendant directement sur le site internet de Talitha Koum.