Abraham, entre le sable et les étoiles • 3/3

Voici l’histoire de deux frères. Deux demi-frères. Le premier s'appelle Ismaël. C'est l'ancêtre du peuple arabe. Le second s'appelle Isaac. C'est l'ancêtre du peuple juif. Le père d'Ismaël et d'Isaac s'appelle Abraham. C'est le père des croyants du Dieu Unique, juifs, chrétiens et musulmans. Je vous raconte cette histoire. Voici la troisième et dernière partie...