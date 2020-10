« Vous êtes l’aujourd’hui de Dieu, l’aujourd’hui de l’Église?! Pas seulement l’avenir, non, l’aujourd’hui »

Cette phrase adressée aux jeunes par le Pape François l’année dernière est plus que jamais d’actualité. Comment accompagner les jeunes dans l’église ? Comment les faire participer à la vie dans les paroisses ? C’est la mission d’un service spécifique. Ils sont aujourd’hui sur RCF Loiret dans le Magazine diocésain : Sandrine Samson, Ida Bugalho et le Père Tristan de Gaullier coordonnent la Pastorale des jeunes du diocèse d’Orléans.