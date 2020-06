Accueil de nouveaux membres au sein de la Fraternité trinitaire d'Angoulême

La Fraternité trinitaire d’Angoulême a vécu une célébration un peu particulière samedi soir en l’église Saint-Martial. Chaque année, à l’occasion de la Fête de la Trinité, les membres renouvellent leurs vœux pour les Soeurs et leur engagement pour les laïcs et prêtres. Cette année, en plus, la Fraternité d’Angoulême a accueilli officiellement deux nouveaux membres, le Père Michel Manguy et William…