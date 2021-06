Adrien Vanhems : "Mes proches ont vu ma transformation"

On peut dire qu’une prière de sa sœur a été exaucée : aujourd’hui, Adrien Vanhems a la conviction que le Seigneur est bien vivant. Baptisé l'année de sa naissance à Lille, c'est vingt ans plus tard qu'il choisira de suivre vraiment le Christ. Durant son adolescence, la mort d’une personne qu’il connaissait a troublé sa foi. Sa rébellion s’est manifestée à travers de la violence, mais il a finalement choisi de prendre un chemin de vie. Après un premier appel en rentrant dans une église à Paray-le-Monial, sa foi s’est approfondie lors du baptême dans l’Esprit Saint à l’abbaye d’Hautecombe. Chaque jour, il voit l’action de l’Esprit dans son cœur et dans ses pensées. « Je peux parler d’un mariage car il s’agit d’une alliance. J’ai entièrement confiance dans les chemins où il me guide et m’amène ».