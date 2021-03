Alcool et psychotropes dans les violences sexuelles 2/3

Alcool et psychotropes ont un rôle désinhibiteur mais aussi amnésiant.



Les consommations d’habitude de ces produits ont des effets comportementaux et les sujets peuvent ne pas s’en souvenir : l’auteur d’abus tout comme la victime peuvent avoir des « blancs » dans leurs souvenirs, ce qui ne facilite pas le travail de la justice. Dans l’alcoolisme chronique, les effets sont atténués, le sujet ne perd pas ses moyens mais perd l’intelligence sociale, donc le contact avec autrui jusqu’à la « démence éthique ». La barrière par rapport aux autres est levée. Et le buveur d’habitude est ainsi guetté par toutes les transgressions : non seulement sexuelles, mais aussi au volant, dans les finances, en famille (inceste)… On parle de « démence éthique » au sens de perte du sens moral, et cela peut s’observer en neuro-imagerie, jusqu’aux démences frontales…