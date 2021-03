Alcool et psychotropes dans les violences sexuelles 3/3

On parle de la « pilule du viol », mais en fait tous les psychotropes, toutes les molécules agissant sur le cerveau perturbent plus ou moins le comportement humain et la mémoire, et peuvent potentiellement libérer les barrières sociales et favoriser un passage à l’acte.



Ces substances qui modifient le fonctionnement cérébral comprennent, outre l’alcool, des substances parfois prises à titre thérapeutique ou récréatif : la codéine, l’héroïne, la morphine et les opiacés (en général), le cannabis, la cortisone…, les médicaments anxiolytiques, hypnotiques… Et puis certains champignons utilisés pour procurer des transes chamaniques ou d’autres substances connues depuis l’aube de l’humanité… L’effet est dose-dépendant et on répartit aujourd’hui ces produits en artificiels ou naturels. Associés à l’alcool, et éventuellement à du sucre, le mélange peut devenir explosif et les effets (désinhibiteurs et amnésiants) spectaculaires, imprévisibles…