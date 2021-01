Alice: Dieu a besoin qu'on lâche prise pour nous donner son amour

Alice Lagrange est en dernière année de Master de sociologie, en échange à Montréal avec l'Université de Lille. Cet intérêt pour les faits sociaux humains ne l'a pas empêchée d'être attirée par le divin. Au-delà du fait religieux, décrit en sociologie comme nécessaire à la cohésion sociale, elle a petit à petit ouvert son cœur pour y accueillir une présence à laquelle elle ne croyait plus, bien que baptisée enfant : "avoir la foi finalement, c'est avoir la certitude intime d'être aimée de Dieu". Son parcours spirituel est jalonné de rencontres miraculeuses qui lui ont fait percevoir qu'il existe, au-delà de notre conscience, quelque chose de beaucoup plus grand. Actuellement, elle vit dans un foyer étudiant chrétien au Canada, où elle se sent prête à accueillir les nouvelles surprises que le Seigneur lui réserve.