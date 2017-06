â€‹Alsace | PrÃªtre et premier prix dâ€™accordÃ©on

L’accordéon demande de la dextérité car l’instrument de concert possède 120 touches à gauche et 47 à droite et pèse 12 kilos. François Wernert s’entraîne tous les jours, même après ses réunions paroissiales.





Si l’accordéon a un aspect populaire, il offre une large palette de sonorités et d’émotion. François Wernert se produit également lors de fêtes, dans les maisons de retraite, sur les places publiques et même à l’Eglise. Il a intégré l’accordéon à la liturgie. Il en joue pour les mariages, les baptêmes et les funérailles où il propose deux ou trois morceaux. Les gens apprécient beaucoup et c’est aussi un clin d’œil pour dire que l’orgue, même s’il l’aime beaucoup, n’a pas le monopole à l’église.