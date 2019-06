André Romier évoque les raisons de son engagement dans l'action des chrétiens et de la peine de mort (ACAT ) ...

Une des spécificités de ce mouvement d'origine chrétienne et œcuménique est d’associer l'action à la prière pour tous et chacun.

Il s'agit de porter un message d'espérance conforme au respect à la déclaration universelle des droits de l'homme.

La nuit des veilleurs le 26 juin est vécue dans la communion de prière de partout dans le monde.