Anglicanisme et œcuménisme "nouvelle version"

µNous avons eu la joie de recevoir le Père John Neal de l’Église anglicane de Tours. On dit communément que l’Église anglicane est catholique, mais non romaine, réformée, mais non protestante. Elle s’est toujours considérée comme une « via media », une voie médiane. C’est une église à caractère national tout en étant tournée vers les autres chrétiens. Le quadrilatère de Chicago-Lambeth, adopté à la fin du XIXème siècle sert de base à ses efforts de rapprochement œcuménique : L’Écriture sainte, le symbole de Nicée-Constantinople et le symbole des apôtres, les sacrements du baptême et de l’eucharistie ainsi que l’épiscopat historique. En mars 1966 le chef de la communion anglicane a rendu visite au Pape Paul VI à Rome. Un an plus tard s’établissait une communion internationale anglicane-catholique romaine qui a travaillé depuis pour chercher des accords. En 2016 le pape François et l’archevêque de Canterbury ont envoyé des évêques deux par deux pour pratiquer cette mission. L’Église anglicane ne cesse jamais de chercher à être un instrument pour la réunion des Églises – le corps brisé du Christ. Et c’est pourquoi elle s’est aussi tournée vers les Églises luthériennes des pays nordiques et des pays baltes. Le Communion de Porvoo en 1994, du nom de la localité finlandaise où elle a été scellée, établit la pleine communion ainsi que l’interchangeabilité du clergé. Plusieurs paroisses anglicanes en Europe ont ainsi un prêtre luthérien comme pasteur. La Déclaration de Reuilly qui concerne spécifiquement les anglicans des Îles Britanniques et l’Église luthéro-réformée de France a été signée en 2001 pour progresser ensemble sur la voie de la pleine unité visible. De premiers pas ont été franchis, mais il reste du chemin à faire. Nous avons enfin évoqué la liturgie des Heures. Ce sont des prières récitées principalement le matin et le soir – une obligation pour le clergé anglican et catholique – mais suivies par beaucoup de fidèles. La déclaration commune du pape François et de l’archevêque de Canterbury Justin Welby a été citée en guise de conclusion :

« Avec confiance et joie dans l’Esprit Saint, nous sommes certains que le dialogue et l’engagement réciproque approfondiront notre compréhension et nous aideront à discerner la volonté du Christ pour son Église. Nous avons confiance dans la grâce de Dieu et dans la Providence, sachant que l’Esprit Saint ouvrira de nouvelles portes et nous guidera à la vérité tout entière. »