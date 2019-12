Anne Bernet-Pontmain et l'Abbé Guérin

Le procès en vue de la béatification de l'abbé Guérin s'est ouvert en 2013. Qui est donc ce modeste curé d'un village pauvre de la Mayenne, ordonné prêtre au Mans en 1829 ? Comment a t-il vécu et lu l'événement survenu dans sa paroisse de Pontmain, et quels enseignements son attitude et sa vie nous offrent-elles pour aujourd'hui ?